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Пациенты психоневрологического стационара Кадамжая не доедают

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- Александра Василькова
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Продукты лежат на полу, санитарная книжка повара просрочена, посудомойщица не знает правил мытья посуды - это далеко не полный список нарушений, которые сотрудники регионального представительства Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток по Баткенской области обнаружили, устроив внезапную всестороннюю проверку в Кадамжайском психоневрологическом социальном учреждении при Минздравсоцразвития.

Проверяющие выявили грубейшие нарушения условий хранения продуктов питания, приготовления пищи для пациентов и санитарных требований.

Продукты в столовой закрытого учреждения лежат на полу, тогда как по санитарным нормам должны быть на специальной полке или на высоте 10 сантиметров от земли. Сухой чай на складе хранится в полиэтиленовом мешке из-под муки вместо бумажного контейнера или пакета. Из-за нарушения условий хранения продукция впитывает в себя влагу, что приводит к ухудшению ее качества.

"Провода кухонного оборудования износились и обвисли, не соблюдаются правила пожарной безопасности, что ставит под угрозу здоровье и жизнь работников кухни, где из-за испарений наблюдается постоянная влажность. Помещение в плохом санитарном состоянии, влажная уборка не проводится, двери покрыты пылью. Посудомойщица не знает правил мытья посуды. Все это вкупе приводит к учащению различных заболеваний. Кроме того, санитарная книжка повара просрочена, а у других работников кухни и прачечной ее и вовсе нет", - отмечают в региональном представительстве НЦПП по Баткенской области.

Импортное мясо, фрукты, овощи ввозятся на склад без сертификатов соответствия и ветеринарного контроля. Овощи (морковь, картофель и лук) хранятся в антисанитарных условиях. При осмотре на складе не оказалось рыбы, колбасы, сыра, масла, печенья, конфет и сгущенного молока. По словам кладовщика, этих продуктов нет в наличии, и заявка повторно будет выставлена на сайт по госзакупкам.

На складе допущены и другие нарушения: в помещении отсутствует аптечка, не соблюдены меры пожарной безопасности, в санитарной книжке кладовщика нет фото и печати.

Проверка также показала, что постояльцы Кадамжайского психоневрологического социального учреждения не доедают. Сотрудники наццентра взяли со столов по тарелке с приготовленной едой и взвесили блюда на контрольных весах. Несмотря на то что в документах четко прописано, что каждому пациенту выдается по 500 граммов супа, на деле обвес составляет 100-120 граммов с каждой тарелки. В среднем на 212 человек было приготовлено на 20 кг еды меньше.

"Шеф-повар столовой Ш.Т. не обеспечивала пациентов достаточным питанием. По ее утверждению, каждая булка хлеба, доставленного в учреждение, весит 500 граммов, однако при взвешивании оказалось, что вес хлеба на 40 граммов меньше заявленной нормы. В расчете на всех пациентов люди получали в день на 16 буханок меньше", - констатируют специалисты.

Есть претензии и к жилищным условиям.

В комнатах кровати расположены близко друг к другу с расстоянием всего в 10 см, в спальнях плохое освещение, вентиляционные шахты заложены кирпичом. Нет термометров, не соблюдаются санитарные нормы.

В 1-м корпусе зубные щетки в шкафчике хранятся вперемешку с одеждой. Сотрудники также обратили внимание на лежащий на тумбочке нож. Дежурный не смог объяснить, кто и почему оставил его на виду. В 3-м корпусе, где проживают женщины, в одной коробке лежали около 30 зубных щеток, что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и может привести к различным инфекционным заболеваниям. В бане пол облицован керамической плиткой, из-за чего люди поскальзываются и падают во время купания, подвергая опасности свое здоровье и жизнь.

В представительстве НЦПП по Баткенской области добавили, что у постояльцев учреждения ранее были взяты анализы в мобильной медицинской лаборатории. При обследовании у 10 выявили инфекции, передаваемые половым путем, у 19 - вирусные гепатиты В и С и у одного человека оказался ВИЧ-позитивный статус. Сегодня пациенты проходят лечение.


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