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Мэрия: Ситуация в городе стабильная, но напряжённая

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- Н Крайнова
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30 июня по Бишкеку в статистику заболевших каронавирусом попало 1490 человек. Однако в мэрии считают, что резкого увеличения нет.

"Ситуация в городе стабильная, но напряжённая", - сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, такая цифра обусловлена тем, что Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Бишкек подтвердил результаты некоторых исследований, которые ранее были сомнительными, а некоторые частные лаборатории предоставили данные по ПЦР-анализам за последние несколько дней.

В мэрии напомнили, что в столице под запретом проведение массовых мероприятий. Горожанам рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения.

Сегодня же исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов заслушал отчет о работе Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии.

По данным пресс-службы мэрии, градоначальник сделал выговоры нескольким своим подчиненным за недостаточную организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемии.

Строгий выговор получила вице-мэр по социальным вопросам, председатель ГЧППК Виктория Мозгачева.

Замечание получил вице-мэр Русланбек Акылбеков за недостаточный контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте.

Объявлен выговор главам административных районов - членам комиссии ГЧППК Мурату Осмонову, Данияру Арпачиеву, строгий выговор Максатбеку Нусувалиеву и замечание Бактияру Карамшакову.

Также, поручено рассмотреть строгую дисциплинарную ответственность следующих руководителей задействованных в работе по борьбе с КОВИД-19:

- заведующей социальным отделом центрального аппарата мэрии – Таалайкуль Темиркановой;

- начальника Городского управления здравоохранения мэрии г. Бишкек, заместителя председателя городского штаба и комиссии по ГЧППК – Бактыгуль Исмаиловой.

- начальника Санитарно-экологической инспекции мэрии г. Бишкек – Медера Амангельдиева;

- начальника Управления образования мэрии г. Бишкек – Эльмиры Иманалиевой;

- начальника Управления социального развития мэрии г. Бишкек – Майрам Мамбетовой;

- заместителя начальника Управления городского транспорта мэрии г. Бишкек – Эмильбека Ункуева.

В ходе заседания градоначальник дал ряд поручений: проведение, на постоянной основе разъяснительных работ среди пассажиров общественного транспорта об обязательном ношении масок, использовании антисептика, также среди водителей о проведении дезинфицирующих работ в общественном транспорте и разъяснении о необходимости предотвращения полной заполняемости салона пассажирами.

Кроме того, Кудайбергенов призвал членов ГЧППК усилить работу по недопущению массового скопления граждан, по проведению рейдовых мероприятий с участием вице-мэров столицы, глав административных районов и других руководителей.

Санитарно-экологической инспекции, Управлению городского транспорта поручено провести соответствующие мероприятия по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований среди субъектов предпринимательства и других: кафе, рестораны, торговые центры, рынки и т.п.

В мэрии напомнили, что в столице под запретом проведение массовых мероприятий. Горожанам рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения.


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URL: https://www.vb.kg/402868
Теги:
мэрия, Бишкек, коронавирус, карантин
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