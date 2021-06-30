Третья волна COVID - 19: в Бишкеке проходят санитарные рейды

В Свердловском районе прошел рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рейд провели сотрудники акимиата и волонтёры из числа преподавателей школ района.

Проверяющие наведались в торгово-развлекательные центры "ГУМ Чынар", "Дордой Плаза", "Рэд Центр", гипермаркеты "Фрунзе", "Глобус", а также побывали на некоторых маршрутах общественного трнапорта.

С посетителями, пассажирами и работниками проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, бесплатно им розданы маски.

Подобные мероприятия будут продолжены во всех столичных районах.

"В столице эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции напряжённая, идёт третья волна заболеваемости, - отмечают в пресс-службе мэрии.