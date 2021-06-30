Президент Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 июня, принял министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, вопросах безопасности.

Глава государства особо отметил, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для взаимодействия во всех сферах.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, военно-техническое сотрудничество занимает особое место в системе кыргызско-турецких отношений, которое имеет много возможностей для дальнейшего расширения и укрепления.

По его словам, учитывая нестабильную ситуацию в регионе и растущие угрозы, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность к дальнейшему развитию и расширению совместного сотрудничества в интересах мира и стабильности в обеих странах и в регионе в целом.

В свою очередь министр национальной обороны Хулуси Акар передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, Президент Турции отметил важность сегодняшнего визита в рамках реализации договоренностей по итогам 5-го заседания

Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.

Он подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова оперативно решать все имеющиеся вопросы и находится в постоянном контакте с Министерством обороны Кыргызской Республики.

Хулуси Акар добавил, что в рамках военного сотрудничества также важен вопрос обучения и подготовки военных специалистов.

Министр национальной обороны Турции выразил готовность к продолжению плодотворного взаимодействия с кыргызской стороной и оказанию содействия в данном направлении.