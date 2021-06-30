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Китай доставит в Кыргызстан более 1 миллиона доз вакцины Sinopharm

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- Бакыт Басарбек
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Кабинет Министров по поручению Президента Кыргызской Республики договорился с Правительством Китайской Народной Республики о поставках 1,1 млн доз вакцины Sinopharm против коронавирусной инфекции.

Закупленные 1,1 млн доз вакцины доставят в Кыргызскую Республику специальным чартерным рейсом в ближайшие дни. Этим же бортом привезут 150 тыс. доз Sinopharm, предоставленных Китайской Народной Республикой на безвозмездной основе.

Данный шаг Кабинета Министров КР, который стал возможным благодаря своевременному решению Правительства КНР о поставках прививок в Кыргызстан, позволит ускорить темпы вакцинации жителей страны и снизить уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов держит под личным контролем вопрос доставки вакцин в республику и процесс вакцинации населения.


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URL: https://www.vb.kg/402877
Теги:
вакцина, Китай, Кыргызстан, Кабинет министров
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