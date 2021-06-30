Завершился открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу. Итоги турнира

С 25 по 27 июня в спортивном комплексе "Динамо" прошёл открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу.
Участниками стали спортсмены среди юношей, женщин и мужчин всех возрастных и весовых категорий, сообщает пресс-служба мэрии.
Чемпионат по джиу-джитсу проводится в целях популяризации и развития данного вида спорта.
По результатам соревнований среди мужчин в весовой категории 56 кг:
- первое место – Болотбеков Максат (ТопТим), второе – Махмедов Назим (БГУ) и третье – Таштенбек ууулу Расул (БГУ).
- В весовой категории 62 кг: первое место – Кубезов Музамед (Александровка), второе – Жаманкулов Данияр (ТопТим), третье разделили Кемелбеков Нуржан (Чекмат) и Кенешбеков Улукбек (ТопТим).
- В весовой категории 69 кг: первое место – Ургазиев Улугбек (ТопТим), второе – Храпачев Андрей (АРМЖЖ) и третье – Анарбеков Темирлан (БГУ), Сыдыков Эрлан (ТопТим).
- В весовой категории 77 кг: первое место – Камчибеков Арсен (А2), второе – Тойгуронов Темир (ТопТим), третье - Мамаджанов Дильшат, Турдумаматов Урматбек (ТопТим).
- В весовой категории 85 кг: первое место – Алмазбеков Эржан (Лидер), второе – Максутов Арслан (ТопТим), третье – Картабаев Брюс, Кушбаков Чынгыз (ТопТим).
- В весовой категории 94 кг: первое место – Утуров Нурик (ТопТим), второе – Омурбеков Тимур (Кашка-Суу) и третье – Койчукеев Темирлан (ТопТим).
- В весовой категории +94 кг: первое – Утуров Нурик (ТопТим), второе – Чориев Тимур (ТопТим) и третье – Вечер Олег (ТопТим), Саламатов Марс (Вирус).
- Среди девушек в весовой категории 49 кг: первое место – Кадыралиева Элзира (ТопТим), второе – Физиева Юлия (ТопТим), третье – Каныбек кызы Наргиза, Асаналиева Нагима (ТопТим).
- В весовой категории 55 кг: первое место – Аскарова Сезим (Голден игл), второе –Акбарова Мадина (Голден игл), третье – Саакян Римма (ТопТим), Нурдинова Бегайым (Голден игл).
- В весовой категории 62 кг: первое место – Жусупбаева Айжаныл (ТопТим), второе –Пайзилаева Гулзат (Голден Игл), третье – Бейшекова Айканыш, Исмаилова Ханайыш (ТопТим).
- В весовой категории +70 кг: первое место – Салиева Уланай (СДЮСШОР Октябрьского района), второе – Джумалиаева Айганыш (Тайманбас), третье – Ниязова Рано (ТопТим).