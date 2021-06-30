Погода
$ 84.60 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Завершился открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу. Итоги турнира

244  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 25 по 27 июня в спортивном комплексе "Динамо" прошёл открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу.

Участниками стали спортсмены среди юношей, женщин и мужчин всех возрастных и весовых категорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Чемпионат по джиу-джитсу проводится в целях популяризации и развития данного вида спорта.

По результатам соревнований среди мужчин в весовой категории 56 кг:

  1. первое место – Болотбеков Максат (ТопТим), второе – Махмедов Назим (БГУ) и третье – Таштенбек ууулу Расул (БГУ).
  2. В весовой категории 62 кг: первое место – Кубезов Музамед (Александровка), второе – Жаманкулов Данияр (ТопТим), третье разделили Кемелбеков Нуржан (Чекмат) и Кенешбеков Улукбек (ТопТим).
  3. В весовой категории 69 кг: первое место – Ургазиев Улугбек (ТопТим), второе – Храпачев Андрей (АРМЖЖ) и третье – Анарбеков Темирлан (БГУ), Сыдыков Эрлан (ТопТим).
  4. В весовой категории 77 кг: первое место – Камчибеков Арсен (А2), второе – Тойгуронов Темир (ТопТим), третье - Мамаджанов Дильшат, Турдумаматов Урматбек (ТопТим).
  5. В весовой категории 85 кг: первое место – Алмазбеков Эржан (Лидер), второе – Максутов Арслан (ТопТим), третье – Картабаев Брюс, Кушбаков Чынгыз (ТопТим).
  6. В весовой категории 94 кг: первое место – Утуров Нурик (ТопТим), второе – Омурбеков Тимур (Кашка-Суу) и третье – Койчукеев Темирлан (ТопТим).
  7. В весовой категории +94 кг: первое – Утуров Нурик (ТопТим), второе – Чориев Тимур (ТопТим) и третье – Вечер Олег (ТопТим), Саламатов Марс (Вирус).
  8. Среди девушек в весовой категории 49 кг: первое место – Кадыралиева Элзира (ТопТим), второе – Физиева Юлия (ТопТим), третье – Каныбек кызы Наргиза, Асаналиева Нагима (ТопТим).
  9. В весовой категории 55 кг: первое место – Аскарова Сезим (Голден игл), второе –Акбарова Мадина (Голден игл), третье – Саакян Римма (ТопТим), Нурдинова Бегайым (Голден игл).
  10. В весовой категории 62 кг: первое место – Жусупбаева Айжаныл (ТопТим), второе –Пайзилаева Гулзат (Голден Игл), третье – Бейшекова Айканыш, Исмаилова Ханайыш (ТопТим).
  11. В весовой категории +70 кг: первое место – Салиева Уланай (СДЮСШОР Октябрьского района), второе – Джумалиаева Айганыш (Тайманбас), третье – Ниязова Рано (ТопТим).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402878
Теги:
спорт, чемпионат, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  