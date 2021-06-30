Завершился открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу. Итоги турнира

С 25 по 27 июня в спортивном комплексе "Динамо" прошёл открытый чемпионат Бишкека по джиу-джитсу.

Участниками стали спортсмены среди юношей, женщин и мужчин всех возрастных и весовых категорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Чемпионат по джиу-джитсу проводится в целях популяризации и развития данного вида спорта.

По результатам соревнований среди мужчин в весовой категории 56 кг: