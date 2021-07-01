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В России ожидается повторная вакцинация от коронавируса

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- Евгений Денисенко
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В России будет организована повторная вакцинация от коронавируса, она будет разрешена через полгода после первой. Об это сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как он отметил, через полгода после болезни смогут привиться и те, кто переболел COVID-19.

Немного ранее о необходимости ревакцинации заявлял и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", - отметил Песков.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, после достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год, "но для этого еще нужно выйти из острой ситуации". Выступая на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России он рассказал, что его ведомство уже утвердило соответствующие методические рекомендации, и 29 июня они направлены в регионы России.

Как свидетельствуют опросы, пройти ревакцинацию готово пройти большинство привитых россиян.

В ходе состоявшейся 30 июня прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации. Но при этом отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации. По словам главы государства, в России такая возможность есть, так как зарегистрированы четыре "высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные" вакцины. "Надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будут проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - добавил Путин.

В эти же дни в Москве, как рассказали в ее мэрии, началась вакцинация трудовых мигрантов. Она проводится в двух пунктах - в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и на территории крупного торгового центра "Садовод". Пока вакцинация осуществляется по заявкам работодателей, на основе подготовленных ими списков. Кроме того, работодатель должен заплатить 1 300 рублей за каждую прививку.


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URL: https://www.vb.kg/402885
Теги:
вакцина, Россия
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