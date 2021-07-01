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В Иссык-Атинском районе женщина задушила брата. Ее задержали

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- ВБ
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В Иссык-Атинском районе задержана подозреваемая в убийство своего брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Поясняется, что 30 июня 2021 год в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одном из сараев расположенных в селе Сары-Жон. По приезду сотрудников милиции был обнаружен труп А.М., 1985 года рождения с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статей 130 (Убийство)УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержан родная сестра убитого мужчины А.Т., 1982 года рождения. Которая в ходе допроса сообщила, что ее брат освободился из мест лишения свободы 29 июня 2021 года и пришел к ней, где они вместе с родственниками провели "тулоо", на следующий день из-за возникшей ссоры между ними она задушила его.

В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/402892
Теги:
ГУВД, МВД, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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