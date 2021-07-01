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Заемщица в суде. ВС дал разъяснения по произошедшему

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- Виктория Гунгер
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Инцидент на видео произошел накануне. После того как суд принял решение в пользу банка, ответчица упала в обморок.

В Верховном суде пояснили, что женщина после приговора суда, начала угрожать судье убийством, затем бросила в сторону коллегии воспламененный предмет, сломала микрофон и пыталась разбить окно в зале суда.

Пока женщину пытались остановить, ее соратницы выкрикивали ей свою поддержку.

Надо отметить, что Жумадылова С.К. ранее неоднократно митинговала у здания суда. Она и ее сторонницы требовали вынести решение в их пользу.

"30 июня 2021 года, одна из участниц судебного заседания - Жумадылова после оглашения резолютивной части постановления Верховного суда Кыргызской Республики с криками о том, что убьет судью и себя бросила в сторону судей судебной коллегии воспламенённый предмет, своим костылем сломала микрофон и предприняла попытку разбить окно в зале судебного заседания. Её противоправные действия были остановлены, однако, с её стороны давались указания "соратницам", которые в это время в громкоговоритель выкрикивали слова поддержки С. Жумадыловой.

Отмечаем, что ранее неоднократно с митингами Жумадылова С.К. и несколько человек, имеющие судебные тяжбы в судах республики выходили с плакатами к зданию суда и требовали вынести судебные решения в их пользу.

Верховный суд высказался по гражданскому делу о выселении Ж.Ы.С и О.К.А. и произошедшем инциденте.

Как они отмечают, один из комбанков обратился с иском о выселении Ж. Ы.С., О. К.А.

- 17 сентября 2007 года между банком и С.К. Жумадыловой был заключен кредитный договор, согласно которому банк предоставил заемщику долгосрочный ипотечный кредит в сумме 102 000 долларов США, сроком на 180 месяцев, на покупку жилого дома. Позже, 4 октября 2007 года между банком и указанными ответчиками был заключен договор об ипотеке. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору Жумадылова С.К. передала, а залогодержатель принял в залог указанный жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, на основании договора купли-продажи от 18 сентября 2007 года, - подчеркнули в Верховном суде.

Также, между банком и С. Жумадыловой было заключено соглашение о порядке обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке от 4 октября 2007 года.

- Однако Жумадылова обратилась Свердловский районный суд Бишкека с иском о признании доверенности недействительной. Банком был подан встречный иск о взыскании задолженности по кредиту и обращении взыскания на заложенное имущество. По итогам рассмотрения дела решением Свердловского районного суда от 16 февраля 2017 года исковые требования Жумадыловой были оставлены без удовлетворения, а встречные исковые требования банка удовлетворены, расторгнуто соглашение о порядке обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке от 4 октября 2007 года и взыскана кредитная задолженность в сумме 10 494 349,23 сомов и обращено взыскание на заложенное имущество, - отметили в ВС КР.

Банком был получен исполнительный лист от 30 октября 2017 года и предъявлен в ПССИ Свердловского района города Бишкек. Далее 29 мая 2018 года банком подан иск о выселении Жумадыловой С.К. со всеми проживающими членами семьи, а также любых третьих лиц.

Решением Свердловского райсуда Бишкека от 18 декабря 2018 года Жумадылова выселена с указанного выше домостроения.

- Однако С. Жумадылова заявила, что больше там не проживает. По вышеуказанному адресу проживают третьи лица, являющиеся ее родственниками. 24 мая 2019 года в адрес банка поступило письмо с ПССИ Свердловского района Бишкека о возвращении исполнительного документа в связи с тем, что в доме проживают другие лица. И по их выселению следует вновь обратится в суд. Было заявлено выселить Ж. Ы.С., О. К.А. со всеми совместно проживающими членами семьи, а также любыми третьими лицами из незаконно занимаемого жилого дома, без предоставления другого жилого помещения,- говорится в информации ВС КР.

Решением Свердловского районного суда Бишкека от 20 октября 2020 года исковое заявление банка о выселении было удовлетворено.

- Определением Бишкекского городского суда от 12 апреля 2021 года ходатайство С. Жумадыловой о восстановлении срока удовлетворено. Срок восстановлен. Решение Свердловского районного суда Бишкека от 20 октября 2020 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Постановлением Верховного суда КР от 30 июня 2021 года решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 октября 2020 года, определение судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда от 12 апреля 2021 года оставлено в силе, - добавили в ВС КР.


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URL: https://www.vb.kg/402896
Теги:
банковский сектор, Верховный суд, ипотека, Кыргызстан
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