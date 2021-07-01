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В РУз запустят систему льготного кредитования для оплаты обучения в вузе

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В Узбекистане запустят систему массового льготного кредитования для оплаты обучения в вузе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Мы создадим новую систему поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности учиться в университете на контрактной основе. Как известно, сегодня родители, чтобы обучить ребенка в вузе, берут образовательные кредиты на 3 года по ставке 22-28 процентов. Но это обременительно для всех, особенно для семей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах", – рассказал Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на Форуме молодежи и студентов Узбекистана.

По его словам, начиная с нового учебного года, образовательные кредиты будут предоставляться на льготных условиях сроком на 7 лет по базовой ставке Центрального банка, то есть под 14 процентов в этом году.

"Помимо этого средства, направляемые на погашение образовательных кредитов, будут освобождены от подоходного налога. Для детей из семей, включенных в "железную тетрадь", будет введен порядок оплаты контракта из бюджетных средств за обучение в первом курсе", – сказал президент.


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URL: https://www.vb.kg/402897
Теги:
вуз, Узбекистан
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