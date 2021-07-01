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ВБ: в Кыргызстане госрасходы на образование высокие, а результаты - низкие

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- ВБ
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В рамках онлайн-пресс-конференции представители Всемирного банка озвучили главы отчета "Обзор государственных расходов", посвященные сферам здравоохранения и образования. Эксперт поделились своими выводами о том, насколько Кыргызстан эффективно тратит деньги на здравоохраниение и образование.

Кыргызстан входит в число стран мира с наибольшей долей государственных расходов на образование – как по отношению к государственным расходам в целом, так и по отношению к ВВП. Затраты казны составляют 7 процентов ВВП или 22,5 процента от общего государственного бюджета, что значительно выше, чем в других странах со схожим уровнем дохода (которые тратят на образование в среднем 16 процентов общих государственных расходов или 4-5 процентов ВВП).

Однако результаты обучения остаются низкими, а доступ к дошкольному и полному среднему образованию – проблематичным.

По словам соавтора отчета Арууб Икбал, кризис, обусловленный пандемией, еще больше подрывает успехи в обучении и увеличивает социально-экономический разрыв. Поэтому очень важно эффективным образом использовать существующие ресурсы для улучшения качества дошкольного, начального и среднего образования.

Заработная плата и отчисления на социальное обеспечение составляют большую часть бюджета на образование - до 69 процентов всего бюджета на образование, при этом заработная плата учителей остается ниже средней зарплаты по стране.

Несмотря на значительное увеличение числа учителей, соотношение численности учащихся к численности учителей в младших классах очень велико. В системе наблюдается избыток учителей в целом, однако неоптимальное распределение учителей по предметам и школам приводит к нехватке учителей по конкретным предметам – в первую очередь, по языку и математике.

- Повышение эффективности распределения человеческих ресурсов в системе образования возможно за счет сокращения числа непедагогических работников с неопределенными должностными инструкциями в дошкольных учреждениях до нуля, увеличения количества учителей для начальных классов, по языкам и математике, а также подготовки педагогов более чем по одному предмету – особенно, по тем дисциплинам, по которым наблюдается дефицит учителей, - резюмирует эксперт.

Чтобы улучшить качество образования, специалисты также рекомендуют увеличить расходы на материально-техническую базу, включая методологическую литературу, учебные материалы, библиотечный фонд, лабораторное оснащение, доступ в Интернет. Также важно обеспечить регулярные текущие, итоговые и системные оценки качества на всех уровнях образования.


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URL: https://www.vb.kg/402900
Теги:
бюджет, образование, Кыргызстан, Всемирный банк
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