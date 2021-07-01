Паркуюсь где хочу, даже на велодорожке

В Бишкеке автолюбители нарушают правила парковки, занимая не только часть тротуара, но велодорожку в центре города.

Например, этот нарушитель на машине марки "Лексус" темно-серого цвета припарковался на улице Байтик Баатыра на отрезке между улицами Горького и Карасаева. Таким образом хозяин внедорожника перегородил почти половину тротуара. Дурному примеру последовал водитель на серебристой легковушке и пристроился рядом. В итоге велосипедисты были вынуждены выезжать на пешеходную зону, рискуя наехать на прохожих.