На улице Манаса снесут все, что мешает строительству дороги

Первомайский акимиат провёл выездное совещание на улице Манаса, где планируется реконструкция дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба бишкекеской мэрии.

Участники совещания обсуждали вопрос подпадающих под снос при реконструкции дороги объектов и перенос опор линий электропередач.

"По итогам выезда Управлению землепользования и строительства поручено ускорить процесс демонтажа подпадающих под снос объектов, а Западному РЭС и Бишкекской городской телефонной сети начать перенос опор. МТУ №13 совместно ПЭУ "Бишкекводоканал" завершить все земляные работы до начала строительства", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас вдоль улицы устанавливают ирригационные лотки на отрезке от БЧК до парка, расположенного на пересечении Боталиева и Манаса. Скоро зелёные насаждения зоны отдыха будут получать полноценный полив.