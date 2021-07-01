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Выставка "Цвети, мой Кыргызстан!" открылась в галерее "Дубовый парк"

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- Анастасия Карелина
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Яркая экспозиция с жизнеутверждающим названием "Цвети, мой Кыргызстан!" открылась в выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк".

Это уже седьмая по счету выставка работ детей и взрослых, занимающихся творчеством в KORU studio. Вниманию публики здесь представлено более 70 произведений, созданных авторами в самых разных техниках.

"В этом году студии исполняется восемь лет. И в нашем дружном коллективе возникла идея организовать выставку, которая передавала бы наше восприятие мира. Уже само ее название "Цвети, мой Кыргызстан!" говорит о вдохновении, созидании. То есть, мы хотим всем сказать: "Красота спасет мир!". Как бы банально это не звучало", - рассказала корреспонденту VB.KG член Союза художников Кыргызской Республики, преподаватель рисунка и живописи KORU studio Чолпон Осмонова.

В экспозиции есть работы совсем юных творцов, впервые показывающих свои произведения широкой аудитории. А есть рисунки воспитанников студии, которые уже готовятся к поступлению в зарубежные учебные заведения. Дело в том, что возрастных ограничений для желающих заниматься в KORU studio не делают. Здесь рады каждому человеку. Заниматься может и трехлетний ребенок, и взрослый работающий человек, для которого искусство – это отдушина.

"Группы у нас небольшие. Можно сказать, каждый человек получает индивидуальное обучение. Наш директор Дарья Садыгалиева заряжает всех своей энергией, и прикладывает много усилий для того, что у нас росла талантливая молодежь. Преподают в KORU studio профессионалы своего дела – члены Союза художников Кыргызской Республики, Союза архитекторов Кыргызской Республики. За восемь лет мы приобрели большой педагогический и жизненный опыт. В прошлом году студия переехала в новое помещение, сразу появилось больше возможностей для работы. Вот подготовили выставку. Трудились с большой любовью. Мне кажется, экспозиция получилась очень яркой", - добавила Чолпон Осмонова.

Посетить экспозицию в галерее "Дубовый парк" можно до 16 июля.


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URL: https://www.vb.kg/402905
Теги:
выставка, искусство, Бишкек, Кыргызстан
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