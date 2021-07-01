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Минздрав: жителей психстационара в Кадамжае кормят согласно норме

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- ВБ
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Министерство здравоохранения и социального развития распространило информацию о состоянии дел в Кадамжайском психоневрологическом стационаре в настоящее время.

В сообщении говорится, что в кухне стационара на сегодня подготавливается специальное место (стеллаж) для складирования продуктов питания, линии электропередачи в столовой оборудованы металлическими коробками (электрощитами) в специальных коробках. Санитарные книжки получили все работники столовой и получатели социальных услуг питаются в соответствии с нормами законодательства.

Кроме того, поясняется, что на продовольственном складе также проводится работа по устранению недостатков.

"В общежитии получателей социальных услуг в учреждении восстановлены места в соответствии с требованиями (нормами), указанными в законе. Отделения проводят влажную уборку два раза в день специальным персоналом", - указано в сообщении.

Также ведомство подтвердило наличие инфекционных заболеваний у жителей стационара. Отмечено, что по согласованию с Баткенской областной группой семейных врачей в период с 22 по 23 мая 2021 года были проведены экспресс-тесты, УЗИ, общее лабораторное обследование терапевтов, гинекологов. У жителей и сотрудников стационара взяли анализ крови на инфекционные заболевания. В результате было выявлено 14 случаев вирусного гепатита (В), 10 случаев -ИПП, пять случаев вирусного гепатита (С) и один случай ВИЧ.

"Те, у кого выявлены различные заболевания, сейчас проходят повторное обследование врачами учреждения. В случае подтверждения диагноза, лечатся", - отмечают в Минздраве.

Очередной медицинский осмотр жителей учреждения проводился 1-2 июня 2021 года.

Кроме того, Кадамжайским межрайонным центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора была проведена проверка в Баткенском психоневрологическом стационаре по факту возникновения различных заболеваний. В результате были выданы санитарные инструкции со сроками. Сейчас проводят работы по устранению указанных недостатков.


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URL: https://www.vb.kg/402909
Теги:
Баткенская область, Кадамджайский район, Кыргызстан, Минздрав
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