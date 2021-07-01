Зловещее молчание Алмазбека Атамбаева

Политики, оказавшиеся за решеткой по делу о Кумторе и уже давшие понять, что хотят противостоять действующей власти, имеют шансы на успех, только если консолидируют свои силы и ресурсы. Так или иначе, Асылбеку Жээнбекову и Омурбеку Бабанову придется договариваться между собой, а также, возможно, с другими обиженными на власть политиками.

При этом, не стоит забывать о том, что в тюрьме находится Алмазбек Атамбаев, осужденный на 11 лет и два месяца лишения свободы за незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент – опытный политик и не менее опытный революционер. Учитывая все это, можно с уверенностью говорить о том, что сегодня он способен стать одной из ключевых фигур в консолидации тюремной оппозиции.

Кроме того, по событиям прошлого октября все мы помним, как быстро Атамбаев способен вернуться в строй. После того, как в ночь с 5 на 6 октября митингующие освободили бывшего президента из СИЗО ГКНБ, а затем и его сторонников, в воздухе повис вопрос: что Атамбаев будет делать, как он поведет себя в сложившейся ситуации?

Сначала казалось, что тюремное заключение могло сломать Алмазбека Атамбаева, заставить, так сказать, пересмотреть свои приоритеты, склонить к аномальной для него линии поведения. Например, попытаться помириться со своими политическими противниками и спокойно жить дальше. Однако очень скоро стало понятно, что ничего подобного не случилось. Он оказался на площади, где, выступая перед сторонниками, объявил о начале третьей революции в Кыргызстане, а затем лично возглавил колонну, направившуюся к правительственным зданиям. Вошел в привычную для себя роль революционного вожака.

Сегодня союз Атамбаева с Бабановым – весьма реалистичный сценарий. Исключительная политическая гибкость Омурбека Токтогуловича уже давала свои плоды: в прошлом октябре на новую революцию шли как раз объединенные силы этих двух политиков. Так что ничего не мешает им снова создать альянс.

Усилить это объединение мог бы Асылбек Жээнбеков. Однако возникает вопрос: захочет ли Алмазбек Атамбаев договариваться с Жээнбековым? Тут политические резоны может затмить история дружбы и предательства Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Впрочем, сейчас пока сам Алмазбек Шаршенович никаких заявлений не делает, как и его сторонники. В информационном поле вообще нет сообщений об Атамбаеве – последняя новость датируется тремя неделями назад, в ней говорилось о плохом состоянии здоровья бывшего президента.

Учитывая, как много и красноречиво любит выступать Алмазбек Атамбаев, эта несвойственная для него тишина на фоне многочисленных арестов выглядит очень многозначительной. Ее, в принципе, можно трактовать и как отсутствие интереса у Атамбаева к происходящим в политической жизни КР событиям. Однако больше похоже на выжидательное молчание. Бывший глава государства понимает свою значимость на данном этапе и ждет, кто из VIP-арестантов сделает первый шаг.