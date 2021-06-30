Погода
$ 84.59 - 84.86
€ 100.22 - 101.60

Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100% на VIP-номера MegaCom

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По многочисленным просьбам абонентов мобильный оператор MegaCom возобновляет акцию в недавно открывшемся Центре продаж и обслуживания компании в торгово-развлекательном центре Tommi Mall.

Не упустите возможность приобрести VIP-номера MegaCom категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" со скидкой до 100%! Акция действует с 1 по 14 июля 2021 года.

Как воспользоваться скидкой в офисе MegaCom в Tommi Mall?

  1. Для получения 100% скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Серебро" абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки "Интернет": "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно".
  2. Скидка 100% (стоимость – 0 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов "Интернет Безлимит" или "Все Безлимитно".
  3. Скидка 80% (стоимость – 1500 сомов) на номера категории "Платина 7500" действует при подключении к пакету "Все Безлимитно".

Подробнее о пакетах тарифного плана "Интернет" читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402916
Теги:
#MegaCom, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  