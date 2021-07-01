Садыр Жапаров поздравил выпускников-обладателей "Золотых сертификатов"

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 1 июля, в торжественной обстановке вручил "Золотые сертификаты" выпускникам общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает Аппарат главы государства.

Как отмечается, в текущем году наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования набрали 66 юношей и девушек со всех регионов страны.

Глава государства поздравил выпускников с успешным окончанием школы, пожелал им удачи в дальнейших начинаниях.

- За семнадцать лет более 700 выпускников были награждены сертификатами по результатам Общереспубликанского тестирования. Количество обладателей "Золотого сертификата" увеличивается с каждым годом, в том числе и за счет выпускников из регионов. Желаю, чтобы полученные вами знания и опыт были полезны для страны,- сказал Садыр Жапаров.

Помимо сертификатов выпускникам также вручены ценные и памятные подарки.

Как уточняется, с учетом текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, все участники заранее сдали ПЦР-тесты.