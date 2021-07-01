Погода
$ 84.59 - 84.86
€ 100.22 - 101.60

Садыр Жапаров поздравил выпускников-обладателей "Золотых сертификатов"

88  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 1 июля, в торжественной обстановке вручил "Золотые сертификаты" выпускникам общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает Аппарат главы государства.

Как отмечается, в текущем году наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования набрали 66 юношей и девушек со всех регионов страны.

Глава государства поздравил выпускников с успешным окончанием школы, пожелал им удачи в дальнейших начинаниях.

- За семнадцать лет более 700 выпускников были награждены сертификатами по результатам Общереспубликанского тестирования. Количество обладателей "Золотого сертификата" увеличивается с каждым годом, в том числе и за счет выпускников из регионов. Желаю, чтобы полученные вами знания и опыт были полезны для страны,- сказал Садыр Жапаров.

Помимо сертификатов выпускникам также вручены ценные и памятные подарки.

Как уточняется, с учетом текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, все участники заранее сдали ПЦР-тесты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402919
Теги:
президент, Кыргызстан, выпускной вечер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  