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С какими проблемами сталкиваются Дома престарелых в Бишкеке?

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С какими проблемами сталкиваются частные дома престарелых? Если учреждение частное, то это не значит, что у них нет никаких проблем. Они сталкиваются с трудностями, как малозначимыми, так и существенными.

Корреспонденты редакции VB.KG навестили один из таких частных домов престарелых "Уход" в Бишкеке и поговорили с директором и остальными сотрудниками данного учреждения.

В ходе разговора выяснилось, что никакой поддержки от государства они не получают. При этом, было отмечено,что они заинтересованы в сотрудничестве с государством:

"Хотелось бы чтобы было развито государственно-частное партнёрство. Закон на это есть, но он не работает. Мы могли бы в аренду брать у государства, либо чтоб нам предоставили здание, в котором мы сами сделаем ремонт. Наш пансион неблагоустроен для ухода за пожилыми, много порогов, а должно быть беспороговое пространство", - отметила директор Дома престарелых.

Интервью подготовили Эльвира Оморбекова и Бегимай Бекназарова


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URL: https://www.vb.kg/402922
Теги:
дом престарелых, Бишкек, Кыргызстан
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