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Дизайнер Оскар Усеналиев выиграл в конкурсе Gagarin Design Awards 2021

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- Айжан Мамбеталиева
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Конкурс был объявлен ко Дню космонавтики, в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос. Работы начали принимать еще в апреле, а итоги подвели только сейчас. Скоро в Москве состоится награждение победителей.

Оскар - арт-директор в одной из ведущих компаний, рассказал корреспонденту VB.KG, что информацию о конкурсе увидел в профиле Инстаграм у дизайнера Алексея Лысогорова.

"Конкурс международный, участие в нем было платным, но, несмотря на это я решил участвовать. Хотелось помериться силами с классными и интересными дизайнерами международного уровня, пообщаться завести знакомства, обменяться идеями и задачами. В этом конкурсе я был единственным участником из Кыргызстана", - рассказал Оскар.

Отбор конкурсных работ проводился международным экспертным жюри. Пятьдесят лучших работ были выставлены в павильоне "Космос" ВДНХ в городе Москва. Все три, отправленные на суд жюри, работы Оскара попали в шорт-лист и были выставлены на выставке.

"На днях были объявлены результаты конкурса. Приятно, что одна из моих работ заняла первое место. Для меня эта победа – толчок двигаться дальше, развиваться и расти, - сказал Оскар Усеналиев. - Выражаю благодарность организаторам конкурса - компании "Сибирский центр дизайна" и ее подразделению Event Lab. Планирую поехать в Москву на награждение".


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URL: https://www.vb.kg/402925
Теги:
выставка, дизайн, конкурс, Россия, Кыргызстан
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