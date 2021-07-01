Врачи ГСИН принимают все меры в борьбе с коронавирусной инфекцией (видео)

В первое воскресенье июля – 4 числа, в стране будет отмечаться день медицинского работника. Накануне корреспонденты VB.KG побывали в поликлинике ГСИН и узнали, как в период пандемии работает медицинская служба ГСИН.

Недавно при поликлинике был открыт дневной стационар – на улице перед входом установили палатку. Стационар ежедневно посещают 20-30 человек из числа сотрудников. Тут можно получить капельницы и уколы. При входе на территорию поликлиники всем пришедшим обязательно делают тест на ПЦР, дают консультации и рекомендации.

Кстати, госпиталь и поликлиника открылись в июле 2019 года. Они предназначены для сотрудников уголовно-исполнительной системы, членов их семей и пенсионеров.

Также сотрудники рассказали, как функционирует единственное лечебное учреждение №47 в пенитенциарной системе. Больница рассчитана на 265 коек, имеет 4 отделения. В настоящее время в нем поправляют здоровье проходят 139 пациентов. В карантинном помещение от пневмонии лечение получают 4 осужденных.