Погода
$ 84.59 - 84.86
€ 100.22 - 101.60

Врачи ГСИН принимают все меры в борьбе с коронавирусной инфекцией (видео)

280  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В первое воскресенье июля – 4 числа, в стране будет отмечаться день медицинского работника. Накануне корреспонденты VB.KG побывали в поликлинике ГСИН и узнали, как в период пандемии работает медицинская служба ГСИН.

Недавно при поликлинике был открыт дневной стационар – на улице перед входом установили палатку. Стационар ежедневно посещают 20-30 человек из числа сотрудников. Тут можно получить капельницы и уколы. При входе на территорию поликлиники всем пришедшим обязательно делают тест на ПЦР, дают консультации и рекомендации.

Кстати, госпиталь и поликлиника открылись в июле 2019 года. Они предназначены для сотрудников уголовно-исполнительной системы, членов их семей и пенсионеров.

Также сотрудники рассказали, как функционирует единственное лечебное учреждение №47 в пенитенциарной системе. Больница рассчитана на 265 коек, имеет 4 отделения. В настоящее время в нем поправляют здоровье проходят 139 пациентов. В карантинном помещение от пневмонии лечение получают 4 осужденных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402929
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, медики, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  