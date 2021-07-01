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В СНГ создается Совет глав верховных судов

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- Евгений Денисенко
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Эксперты стран СНГ согласовали проект соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов этих государств. Участие в заседании экспертной группы, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли специалисты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Экономического Суда СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Проект был доработан с учетом предложений, поступивших по итогам внутригосударственного согласования документа, отметили в Исполкоме СНГ.

К компетенции новой структуры отнесено, в том числе, определение приоритетных направлений и форм взаимодействия судебных органов, содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ. Совет также займется координацией взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, подготовкой и повышением квалификации судей и работников судов.

К числу приоритетов отнесен и обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в СНГ.

Проект соглашения теперь будет внесен на рассмотрение Совета глав государств Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/402930
Теги:
СНГ, суд
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