Мозгачева: Необходимости в открытии дневных стационаров пока нет

В Бишкеке на 1 июля выявлено 803 заболевших. Что предпринимает мэрия Бишкека для стабилизации обстановки по заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день? Об этом корреспондентам VB.KG рассказала председатель Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

"Ситуация остается напряженной, по количеству выявляемых заражений. Но тем менее есть еще несколько других немаловажных факторов. Например, по степени тяжести, то есть от общего количества выявляемых, сколько человек нуждается в госпитализации, насколько тяжелое течение болезни, какова смертность. Поэтому все эти критерии оцениваются в обязательном порядке" – отмечает Виктория Мозгачева.

По ее словам в статистику также входит немалое количество иногородних пациентов.

"Люди, приехавшие из других регионов и областей, сдают анализы в столичных больницах и лабораториях. Таким образом, фиксация заболеваемости идет в том месте, где сделали анализ. Получается в Бишкеке иногородних от 50 до 200 человек ежедневно", - отмечет вице-мэр.

Кроме того увеличилось количество бессимптомных носителей от 35 до 350 человек ежесуточно.

"На сегодняшний день более 8 тысяч человек находиться дома на карантине на карантине так как у них выявлен положительный ПЦР-тест. Так как у них заболевание протекает в легкой форме либо без симптомов", - отмечает Виктория Мозгачева.

Также вице-мэр объяснила, что на сегодняшний день нет необходимости в запуске дневных стационаров, которые пока только развернуты, но не принимают пациентов.

"В дневных стационарах предусмотрено приблизительно по 50 койко-мест в каждом районе. Но в прошлом году они использовались как процедурные кабинеты, потому что заболевшим прописывали капельницы. Сейчас протокол лечения не предусматривает капельницы и уколами, в основном таблетированный метод. Поэтому сейчас нет необходимости использовать дневные стационары. К тому же такие помещения создают больше рисков из-за циркуляции инфекции. На сегодняшний день достаточно койко-мест в больницах. По необходимости будут развернуты дополнительные места. За консультацией люди могут обращаться в ЦСМ, так как все врачи прошли обучение по диагностике и оказанию лечения разных форм COVID, в том числе и с пневмонией. Работает линия 118, куда граждане могут обратиться за консультацией и вызвать мобильную бригаду. На сегодняшний день совместно с Минздравом мы увеличиваем линии, чтобы гражданам было легче дозвониться. Кроме того на сегодняшний день в городе работает 34 мобильные бригады, которые по показаниям проводят ПЦР-тест и делают первичное назначение", - сообщила вице-мэр.

Вице-мэр считает, что снижению заболеваемости поспособствует и вакцинация населения. 17 июня в столицу поступило 25 тысяч доз российской вакцины Спутник V.

"На сегодняшний день 14 тысяч уже поставили. Осталось еще 11 тысяч и за ними могут обратиться все желающие. Кроме того Министерство здравоохранения обещает на днях, что придет еще партия китайской вакцины Синофарм. К этому моменту мы собираемся открыть дополнительные пункты вакцинации в ЦСМ с удобным графиком работы, чтобы люди могли придти в любое удобное для них время", - отметила вице-мэр Мозгачева.