Ушел из жизни Талипбек Куручбеков. Некролог

В Бишкеке 13 июня 2021 года на 69-ом году жизни скоропостижно скончался от коронавирусной инфекции - Куручбеков Талипбек Исраилович.

Родственники выражают глубокое соболезнование семье Т. Куручбекова в связи с невосполнимой утратой.

Некролог:

Куручбеков Талипбек родился 30 августа 1951 года в Таласской области Кыргызской Республики. В 1978 году начал свою профессиональную деятельность с государственной службы узловой конторы ТЭА, окончив Фрунзеский политехнический институт и Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына, где большую часть своей жизни проработал в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

2001-2005 годы - Начальник Бишкекского городского управления Госрегистра Кыргызской Республики; 2006-2008 годы - Директор Департамента капитального строительства в "Газпром-нефть Азия" 2008-2019 годы - руководитель группы частного права отдела права Национальной академии наук, помощник депутата Жогорку Кенеша; - 2015-2018 годы - занимал разные позиции в Государственном агентстве по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики: заместитель начальника управления №1, заместитель начальника управления -государственным инспектором по экологический и технической безопасности по г.Токмок, Чуйскому, Кеминскому и Иссык-Атинскому районах, заместитель начальника регионального управления по г.Бишкек, главным инспектором АСН, заведующим аналитическим отделом.

С начала 2000 годов Куручбеков Талипбек оказывал Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйству всяческую поддержку и внес посильный вклад в решении вопросов по экологической и технической безопасности страны.

За свои заслуги в сфере государственного строительства Талипбек Исраилович был награжден почетными грамотами и наградами Администрацией Правительства КР, Госэкотехинспекции при Правительства КР, а также другими разными ведомствами Кыргызской Республики.