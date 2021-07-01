Ушел из жизни Талипбек Куручбеков. Некролог

В Бишкеке 13 июня 2021 года на 69-ом году жизни скоропостижно скончался от коронавирусной инфекции - Куручбеков Талипбек Исраилович.
Родственники выражают глубокое соболезнование семье Т. Куручбекова в связи с невосполнимой утратой.
Некролог:
Куручбеков Талипбек родился 30 августа 1951 года в Таласской области Кыргызской Республики. В 1978 году начал свою профессиональную деятельность с государственной службы узловой конторы ТЭА, окончив Фрунзеский политехнический институт и Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына, где большую часть своей жизни проработал в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
С начала 2000 годов Куручбеков Талипбек оказывал Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйству всяческую поддержку и внес посильный вклад в решении вопросов по экологической и технической безопасности страны.
За свои заслуги в сфере государственного строительства Талипбек Исраилович был награжден почетными грамотами и наградами Администрацией Правительства КР, Госэкотехинспекции при Правительства КР, а также другими разными ведомствами Кыргызской Республики.