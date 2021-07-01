Обращение кандидата от партии "Ишеним" Рысбая Аматова к избирателям

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от политической партии "Ишеним" Рысбай Аматов в прямом эфире на первом общественном канале обратился к избирателям и ознакомил с программой партии.

Кандидат Рысбай Аматов рассказал о следующем:

"В составе партии "Ишеним" имеются молодые, решительные, опытные специалисты, профессионалы своего дела. Эти члены партии способны не только голословно критиковать, они знают о многих недостатках и готовы найти пути их решения.

Главная проблема Бишкека - это неплановое строительство и экология.

Каждая личность в составе партии "Ишеним" далека от пустых обещаний и обмана народа.

Наша обязанность, доводить каждое дело до конца с ответственностью.

Среди нас много тех, кто выбрался среди простого народа. Мы уважаем каждого нашего избирателя.

Призываю голосовать за нашу партию ради светлого будущего города и достойной жизни".

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 01.07.2021 г.