Транспортом и энергетикой в ЕЭК займется представитель Кыргызстана

Министром Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики назначен Темирбек Асанбеков. В его компетенцию войдут вопросы транспорта, инфраструктуры и энергетики в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщили в ЕЭК, соответствующее решение в отношении Асанбекова было принято Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС). Темирбек Асанбеков приступил к исполнению своих новых обязанностей с 30 июня и сменил на этом посту в Комиссии другого представителя КР - Эмиля Кайкиева.

Новый министр, отмечают в ЕЭК, имеет значительный опыт руководящей работы в сфере предпринимательской деятельности. В 2010 году он учредил НП "Центр содействия защиты и поддержки кыргызстанцев" (Москва). Является членом Ассоциации "Евразийского экономического клуба ученых" (Россия), входит в состав координационного совета экономического клуба. С 2010 по 2021 годы был лидером политической партии Кыргызстана "Мекен Ынтымагы".

Как ранее сообщал VB.KG, одновременно руководящий состав ЕЭК пополнился другим кыргызстанцем. Министром Комиссии, по решению ВЕЭС, стал Максат Мамытканов, в компетенцию которого вошли вопросы таможенного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. С 2020 по 2021 год Максат Мамытканов занимал должность вице-премьер-министра КР, в ЕЭК сменил на упомянутом посту Олега Панкратова.