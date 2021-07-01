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В Октябрьском районе столицы прошла акция "Надень маску – сохрани жизнь!"

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- Ренат Кольцов
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Молодёжное крыло Октябрьского района провели антиковидную акцию "Надень маску – сохрани жизнь!"

Цель мероприятия - привлечение внимания горожан и гостей столицы к ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе и соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований, - сообщают в пресс - службе мэрии.

Аким Октябрьского района Данияр Арпачиев и молодежь района побывали на остановках столицы и призвали горожан-пассажиров соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности при поездке в общественном транспорте.

В акции приняли участие спортсмены, медицинские работники, работники Центра детского творчества, звезды эстрады, которые выступили с просьбой о ношении масок в общественном транспорте и в местах скопления людей, соблюдении правила и мер безопасности в общественных местах, торговых центрах и других площадках, говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/402946
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