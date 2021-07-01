В Октябрьском районе столицы прошла акция "Надень маску – сохрани жизнь!"

Молодёжное крыло Октябрьского района провели антиковидную акцию "Надень маску – сохрани жизнь!"

Цель мероприятия - привлечение внимания горожан и гостей столицы к ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе и соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований, - сообщают в пресс - службе мэрии.

Аким Октябрьского района Данияр Арпачиев и молодежь района побывали на остановках столицы и призвали горожан-пассажиров соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности при поездке в общественном транспорте.

В акции приняли участие спортсмены, медицинские работники, работники Центра детского творчества, звезды эстрады, которые выступили с просьбой о ношении масок в общественном транспорте и в местах скопления людей, соблюдении правила и мер безопасности в общественных местах, торговых центрах и других площадках, говорится в сообщении.