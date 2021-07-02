Черная дыра для миллиардов сомов

Из–за контрабандных поставок всех видов сельхозпродукции бюджет Кыргызстана ежегодно теряет до 20 миллиардов сомов. Об этом на встрече с представителями СМИ республики заявил бывший руководитель аграрной отрасли страны Тилек Токтогазиев.

Можно по–разному относиться к этому человеку. Еще когда он занимал пост министра, многие специалисты сельского хозяйства называли его популистом, неопытным руководителем. И это еще были самые сдержанные оценки. Но Токтогазиева нужно поблагодарить хотя бы за то, что он остановил безудержный экспорт животных за границу, убедил правительство принять необходимое для этого распоряжение. Поэтому экс–министру веришь - не много у нас в последнее время появляется людей, которые говорят о системных недостатках в аграрном секторе экономики и пытаются принять кардинальные меры по их устранению.

К примеру, Токтогазиев утверждает, что производство муки в стране с 2012 по 2020 год сократилось от 450 тысяч до 150 тысяч тонн. Наши фермеры могли бы выращивать пшеницу в пределах миллиона тонн, но в прошлом году урожай пшеничного зерна составил только 680 тысяч тонн. И происходит это не только из–за того, что у крестьян мало высококачественных семян и минеральных удобрений, просто земледельцы уже отчаялись реализовывать зерно по выгодным ценам в своей стране.

Практически сгубили зерновую отрасль страны контрабандные поставки зерна и муки из–за границы. По словам того же Тилека Токтогазиева, порой дело доходит до абсурда. Иногда, утверждает он, завозящие зерно коммерсанты при пересечении нашей границы в сопроводительных документах пишут, что везут не пшеницу, а отруби. С этого вида сельхозсырья снимается маленький налог, а вот с пшеницы и муки - намного больший. Знают ли об этом таможенники? Конечно, знают, но делают вид, что никакого подлога не происходит. Почему такие факты становятся возможными - вопрос к правоохранительным органам.

Естественно, килограмм импортной муки, той самой, которая завезена к нам под видом отрубей, выходит дешевле местной на два–три сома. На этой, казалось бы, незначительной разнице ушлые бизнесмены сколачивают миллионы, а отечественные фермеры терпят огромные убытки.

В стране на ладан дышит и мукомольная отрасль. Предприятия не выдерживают конкуренции с импортной продукцией и медленно, но верно разоряются. Если 20 лет назад в стране действовало 20 мукомольных предприятий, то сейчас только шесть.

Возьмем, к примеру, Кара–Балтинский комбинат хлебопродуктов. Когда–то он мог за сезон переработать до 300 тысяч тонн зерна, обеспечивал мукой все хлебзаводы западных районов Чуйской области. Сегодня это некогда крупнейшее предприятие почти что полностью свернуло свое производство, сотни людей остались без работы.

Сейчас переработкой муки занимаются в основном малые предприятия, но и они вынуждены с каждым годом сокращать свое производство. Засилие импортной муки приводит их к банкротству.

И уже лет 20, если не больше, наши мукомолы не производят никаких круп. На прилавках можно увидеть крупы из России, Казахстана, но только не местного производства. А ведь эту проблему можно было решить еще в 90–х годах прошлого века, увеличив таможенные пошлины на импортную продукцию и дать необходимые преференции отечественным полеводам. Но тогда власти отвернулись от фермеров, хотя на словах стояли за них горой, утверждали, что именно свободные сельские предприниматели вытащат сельское хозяйство из кризиса. Да как же они смогли бы это сделать без государственной поддержки?

Несколько лет назад корреспондент "Вечернего Бишкека" изучал этот вопрос и пришел к выводу, что пшеница из соседних стран часто поступает к нам не очень высокого качества: залежалая, с неприятным привкусом.

В завершение зерновой темы можно привести пару печальных цифр. Импорт злаковых, то бишь зерновых культур, по прогнозам экономистов нашей страны, в нынешнем году увеличится более чем на 23 процента, а вот площади, отведенные под эти культуры, уже сократились на 15 процентов. И дело здесь не только в засухе, просто государство по–прежнему не хочет реально поддержать земледельцев, надеясь выклянчить необходимое за границей.

Но власти забывают, что ситу-ация кардинально изменилась, и весь мир сегодня испытывает большие трудности, страдает от жары и нехватки живительной влаги. И эта тактика под лозунгом: "кто–то должен нам помочь", становится разрушительной.

К сожалению, нет подвижек и в решении проблемы с растительным маслом. Чиновники Минсельхоза и аппарата премьер–министра утверждали, что в республике будет разработана специальная программа по увеличению производства этой продукции. Обещали строительство перерабатывающих заводов, увеличение площадей подсолнечника, а недостающее (пока!) сырье намеревались закупать за границей. Но ничего подобного не происходит, а по прогнозам Государственного антимонопольного комитета, импорт растительного масла в этом году увеличится на 28 процентов. Весной чиновники обнадежили народ благостными намерениями, на том и успокоились. Зря! Уже сейчас литровая бутылка растительного масла стоит 200 сомов. А что будет зимой? Единственным, кому будет хорошо, - коммерсантам, завозящим в страну этот продукт. Ведь он становится золотым, а процент перекупщиков - огромным.

Сахар - почему–то вообще запретная тема. О нем не говорят ничего. В прошлом году фермеры смогли обеспечить сладким песком страну всего лишь на 55 процентов. А в этом году площади, засеянные сахарной свеклой, сократились на 10– 15 процентов. Значит, импортного сахара будет еще больше. А ведь потенциал для выращивания сахарной свеклы в республике огромный. У нас и земли подходящие, и опыта в этом деле у крестьян достаточно. Но все равно кризис. Кому это на руку?

В ближайшее время будет снят запрет на экспорт животноводческой продукции в страны ближнего зарубежья. Следовательно, цены на мясо вновь подпрыгнут. Как говорят чиновники аграрного ведомства, сделано это ради поддержки отечественного производителя. Но ведь подобные утверждения от лукавого. Не безмерной любовью к животноводам продиктовано это решение, а лоббированием интересов дистрибьютеров–перекупщиков. Сам фермер не повезет животных за границу, одни только дорожные расходы "сожрут" всю прибыль. Другое дело бизнесмены: они спят и видят, когда правительство снимет запрет на экспорт скота. Купят они у бедолаг–фермеров парнокопытных по сильно заниженной стоимости, погрузят их на фуры и отправят к соседям. У тех цены на скот сейчас очень высоки, и потекут миллионные прибыли. Отработанный вариант. А то, что сограждане не смогут покупать мясо из–за высоких цен, - это всем участникам процесса по барабану.

Еще недавно министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев изо всех сил пытался поставить заслон поставкам животноводческой продукции за рубеж. За что и поплатился - сняли без объяснения причин.

Вот бы эту убийственную цифру в 20 миллиардов сомов да отдать в помощь фермерам и переработчикам. Тогда бы точно они смогли обеспечить страну всеми основными видами продуктов. Но антинародное лобби в управлении аграрной отраслью не позволяет сделать это.