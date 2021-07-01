Си Цзиньпин: Кто вздумает поработить Китай, разобьет себе голову

1 июля председатель КНР Си Цзиньпин выступил на пекинской площади Тяньаньмэнь на торжественной церемонии по случаю 100-й годовщины Коммунистической партии Китая (КПК). Выступление продолжалось около часа, в основном Си Цзиньпин говорил об успешной роли Компартии в развитии страны и не упоминал о таких спорных эпизодах истории, как "культурная революция", отмечают американские СМИ. Издание meduza.io выбрало самые интересные высказывания китайского лидера. Цитаты даны по русскому переводу речи Си Цзиньпина, подготовленному официальным информационным агентством правительства КНР "Синьхуа" и российским ТАСС.

О попытках поработить Китай

Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову.

О величии Китая

Китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно.

О мире во всем мире

В крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов. Коммунистическая партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества и готова рука об руку двигаться вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок.

О критике в адрес страны

Мы активно изучаем и заимствуем все полезные достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и доброжелательную критику. Но мы абсолютно не приемлем никаких поучений от всяких самонадеянных умников.

О борьбе с бедностью

На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к 100-летию КНР [в 2049 году].

О роли Коммунистической партии

Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

О Гонконге и других автономиях

Мы будем защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность в Гонконге, а также в специальном административном районе Макао. Мы также должны предпринять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить так называемую независимость Тайваня.

О сплочении китайцев по всему миру

Необходимо стараться создать такую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китайской нации в стране и за рубежом будут единодушно и совместными силами стремиться к достижению общей цели, и тем самым консолидировать грандиозные силы для национального возрождения. В ходе 100-летней борьбы КПК всегда ставит единый фронт на важное место.