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Узаконить "удаленку" предлагают в Кыргызстане

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане хотят ввести регламент для удаленной работы. Проект постановления опубликован на сайте правительства.

На сегодняшний день, в Трудовом кодексе КР предусмотрено регулирование труда надомников. Действующие положения регулируют ситуацию, при которой работник исполняет обязанности, связанные с производством потребительских и ремесленных товаров из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. Но эти нормы не могут быть применимы для регулирования труда различных категорий работников, пишут авторы постановления.

"В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией, возникла острая необходимость в регулировании удаленного труда различных категорий работников. Изменения предоставляют возможность юридически закрепить отношения с такими работниками", - говорится в постановлении.

Если документ будет принят, то заключении договора условие о дистанционной работе должно быть включено в трудовой договор с работником. Договором может предусматриваться дополнительное условие об обязанности дистанционного работника использовать при исполнении им своих обязанностей оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные работодателем.

При этом, исходя из норм законопроекта в случае, когда работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по соглашению с работником.

Важным пунктом предлагаемого проекта закона является положение о том, что наличие дистанционного работника не влечет обязанности работодателя регистрировать для этих целей отдельное структурное подразделение, поскольку под дистанционного работника стационарное рабочее место не организуется.


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URL: https://www.vb.kg/402953
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