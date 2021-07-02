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Минздрав признал сертификаты о вакцинации 20 стран

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- Александра Василькова
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Министерство здравоохранения признало сертификаты о вакцинации ряда стран. Об этом сообщается на сайте МИД КР.

В соответствии с изменениями в алгоритме действий по недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции, при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа с момента отбора анализа или, в качестве альтернативы, документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом, Министерством здравоохранения и социального развития на сегодня признаны документы (сертификаты), удостоверяющие вакцинацию, выдаваемые в следующих государствах:

  1. Великобритания
  2. Венгрия
  3. Катар
  4. Израиль
  5. Грузия
  6. Королевство Саудовская Аравия
  7. ОАЭ
  8. Республика Корея
  9. Польша
  10. Республика Сан-Марино
  11. Казахстан
  12. Узбекистан
  13. Россия
  14. Румыния
  15. США
  16. Турция
  17. ФРГ
  18. Франция
  19. Швейцария
  20. Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой Объединения в городе Брюссель, Бельгия)

При этом, МИД обращает внимание, что указанный перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.


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URL: https://www.vb.kg/402958
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, МИД
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