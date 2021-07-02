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В Оше вакцинировать от коронавируса будут прямо на рынках

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- ВБ
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На рынках и мини-рынках Оша будут открыты пункты, где каждый желающий сможет получить вакцину. Об этом сообщает мэрия города.

На заседании противоэпидемической и противоэпизодической комиссии мэрии города Ош во главе с вице-мэром города Эмилем Шадыхановым была рассмотрена текущая ситуация с проводимыми работами по профилактике коронавирусной инфекции и пневмонии. В том числе заслушана информация координатора здравоохранения города Ош, руководителей СЭС, департамента лекарственного обеспечения. Было отмечено, что в настоящее время на аптечных складах и в местах розничной торговли наличие лекарственных средств соответствует запросам населения.

Вице-мэр потребовал проводить тщательный анализ ситуации на рынке лекарственных средств, а также цен на них с учетом того, что минимального запаса лекарственных средств должно быть достаточно не менее чем на 2 месяца.

- В ближайшее время мы ожидаем поступление 110 тысяч доз вакцины от коронавируса. В связи с этим необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по необходимости вакцинации. Тем более в Кыргызстане это бесплатно. Также на рынках и мини-рынках города будут открыты пункты, где каждый желающий сможет получить вакцину. Руководителям соответствующих служб уже даны поручения заняться организационными вопросами, - заявил Шадыханов.

В городе Ош будет усилена работа мобильных групп при всех МТУ города, которым совместно со специалистами СЭС поручено проводить тщательную разъяснительную работу среди объектов общепита, сферы торговли и услуг на предмет строгого соблюдения соответствующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Кроме того, руководителям крупных городских предприятий, учреждений и ведомств рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников возрастом свыше 60 лет, беременных женщин, а также лиц, имеющих хронические заболевания. В связи с проведением бесплатной вакцинации граждан, руководителям городских предприятий рекомендовано оказать содействие в организации вакцинации на предприятиях согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам.


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URL: https://www.vb.kg/402962
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