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В пенитенциарной системе успешно борются с туберкулезом

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- Айжан Мамбеталиева, Андрей Заверухин
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Старший инспектор медицинской службы ГСИН МЮ КР Гульсара Куканова рассказала корреспондентам VB.KG как сейчас борются с туберкулезом в пенитенциарной системе.

По ее словам, с коварным заболеванием справляются вполне успешно. Например, если в 2005 году общая смертность была 738 человек, из них 656 умирали только от туберкулеза. В прошлом году от туберкулеза умерли всего двое осужденных. Если раньше за год от туберкулеза лечили 500-600 человек, то сейчас по всей республике лечение получают всего 60 человек.


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URL: https://www.vb.kg/402964
Теги:
ГСИН, туберкулез, больница, врачи
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