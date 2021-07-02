В пенитенциарной системе успешно борются с туберкулезом

Старший инспектор медицинской службы ГСИН МЮ КР Гульсара Куканова рассказала корреспондентам VB.KG как сейчас борются с туберкулезом в пенитенциарной системе.

По ее словам, с коварным заболеванием справляются вполне успешно. Например, если в 2005 году общая смертность была 738 человек, из них 656 умирали только от туберкулеза. В прошлом году от туберкулеза умерли всего двое осужденных. Если раньше за год от туберкулеза лечили 500-600 человек, то сейчас по всей республике лечение получают всего 60 человек.