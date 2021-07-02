Минсельхоз КР: Овощи, привезенные из Туркменистана безопасны

Фитосанитарный контроль показал, что привезенные специальным грузом из Туркменистана овощи (в т.ч. томаты) безопасны для потребления. Об этом сообщает Департамент карантина растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов.

"Груз имеет сертификат качества со стороны отправителей. Фитосанитарный сертификат выдан под № 1933674,193/5-1018 от 28.06.2021 года. В результате проведенных мер подкарантинных вредных организмов не выявлено, в частности плодах томата в результате лабораторного заключения вирус коричневой морщинистости плодов томата не обнаружен" – отмечают специалисты.

Напомним, договоренность о поставках данной продукции была достигнута на площадке кыргызско-туркменского экономического форума в режиме видеоконференции между предпринимателями Кыргызстана и Туркменистана.