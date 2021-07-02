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Минсельхоз КР: Овощи, привезенные из Туркменистана безопасны

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- Н Крайнова
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Фитосанитарный контроль показал, что привезенные специальным грузом из Туркменистана овощи (в т.ч. томаты) безопасны для потребления. Об этом сообщает Департамент карантина растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов.

"Груз имеет сертификат качества со стороны отправителей. Фитосанитарный сертификат выдан под № 1933674,193/5-1018 от 28.06.2021 года. В результате проведенных мер подкарантинных вредных организмов не выявлено, в частности плодах томата в результате лабораторного заключения вирус коричневой морщинистости плодов томата не обнаружен" – отмечают специалисты.

Напомним, договоренность о поставках данной продукции была достигнута на площадке кыргызско-туркменского экономического форума в режиме видеоконференции между предпринимателями Кыргызстана и Туркменистана.


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URL: https://www.vb.kg/402965
Теги:
продовольствие, Туркменистан, безопасность, фитосанитарный контроль
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