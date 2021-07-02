Улицу Фере асфальтируют на второй раз, а на Дзержинского никуда не спешат

Китайский подрядчик укатывает второй слой асфальтового покрытия на улице Фере от Элебесова в западном направлении. А на Дзержинского строители все никак не могут раскачаться. Уже три месяца идут земляные работы на небольшом участке магистрали. За это время уже полностью завершен ремонт на некоторых артериях, которые были перекрыты одновременно с ней.

Обе указанные магистрали входят в список дорог, реконструируемых в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Фере закрыли для проезда автотранспорта 15 марта на отрезке от Тоголока Молдо до Элебесова. В настоящий момент строители уже обновили тротуары и ирригацию, и приступили к укладке второго слоя асфальта. Поэтому скоро автомобилисты смогут прокатиться по новенькому асфальту.

Этот проект имеет большое значение для разгрузки дорожного движения, так как позволит перенаправить часть потоков с улиц Баялинова, Щербакова и проспекта Жибек Жолу. В частности, ею будут активно пользоваться горожане и гости столицы, которым нужно из северо-западной части города попасть на рынок "Дордой" и наоборот.

К сожалению, не все так радужно на улице Дзержинского. Ее закрыли на ремонт всего на две недели позже, чем Фере, на участке от Жибек Жолу до Баялинова. Но с самого начала работы там шли очень медленно. Шутка ли, но ближе к середине апреля корреспонденты "ВБ" побывали на объекте и выяснили, что там лишь демонтировали бордюры, сняли асфальт с тротуаров, да сделали еще кое-какие мелочи. И это за полтора месяца работы! Подробнее читайте по прикрепленной ссылке.

Нынешний визит увеличил степень разочарования. На Дзержинского все также ведутся земляные работы. Хотя та же Логвиненко от Михаила Фрунзе до проспекта Жибек Жолу, которая также была перекрыта 1 апреля, уже сдана в эксплуатацию.

Иными словами, повторяется сценарий прошлых лет, когда подрядчики закрывают разом слишком большое количество дорог, а мощностей для их одновременного ремонта, вероятно, не хватает. Поэтому часть магистралей просто стоит, в то время как движение на них перекрыто.

За три месяца работы достижений у строителей немного – частичная установка ирригации и тротуарных бордюров, снятие старого асфальта с проезжей части, замена коммуникаций. Даже грунтовая подушка для будущего асфальта еще не готова. Повторимся, за три месяца! Так стоило ли создавать неудобства горожанам? Нельзя ли было подождать, когда освободятся работники и техника на другом объекте?

В общем, остается лишь надеется, что теперь, когда часть мощностей высвободилась с других дорог, работа на Дзержинского пойдет веселее.

Напомним, вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали из этого списка будут расширены, а отдельные их участки и вовсе построены заново.

Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.