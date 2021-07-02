Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!

Вы просили – мы сделали! Оператор сотовой связи MegaCom расширяет границы и увеличивает лимиты для активных пользователей MBank online.

Отныне максимальная сумма разового пополнения банкинга через мобильное приложение MegaPay составляет не 5 000, а 15 000 сомов. При этом, пополнение MBank online с помощью мобильного приложения MegaPay осуществляется БЕЗ КОМИССИИ!

Воспользоваться всем преимуществами MegaPay легко и просто! Для этого:

скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store; пройдите идентификацию; и откройте для себя возможность пополнения MBank online с нулевой комиссией.

Также пользователям мобильного приложения MegaPay доступна функция погашения кредитов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН". Комиссия за услугу составляет всего 5 сомов.

MegaPay – плати с баланса телефона!