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Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!

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- Ринат Кольцов
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Вы просили – мы сделали! Оператор сотовой связи MegaCom расширяет границы и увеличивает лимиты для активных пользователей MBank online.

Отныне максимальная сумма разового пополнения банкинга через мобильное приложение MegaPay составляет не 5 000, а 15 000 сомов. При этом, пополнение MBank online с помощью мобильного приложения MegaPay осуществляется БЕЗ КОМИССИИ!

Воспользоваться всем преимуществами MegaPay легко и просто! Для этого:

  1. скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  2. пройдите идентификацию;
  3. и откройте для себя возможность пополнения MBank online с нулевой комиссией.

Также пользователям мобильного приложения MegaPay доступна функция погашения кредитов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН". Комиссия за услугу составляет всего 5 сомов.

MegaPay – плати с баланса телефона!


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URL: https://www.vb.kg/402973
Теги:
#MegaCom, PR
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