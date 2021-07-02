Бишкекчане могут получить вакцину в прививочных пунктах

В Бишкеке действует несколько прививочных пунктов от COVID-19. Корреспонденты VB.KG побывали в пункте, который расположен в ЦСМ № 3 Первомайского района.
На сегодняшний день получить вакцину российского производства могут пожилые люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, медики, педагоги, сотрудники силовых структур, госслужащие и все желающие горожане.
"С 17 июня начали ставить вакцины российского производства "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V). . В день вакцинируем от 200 – 250 человек. В самом начале вакцинации, это было 29 марта, было очень мало желающих. Сейчас люди стали активнее приходить, поступает много коллективных заявок из различных организаций. Обращаются целые компании, поэтому открываем дополнительный прием врачей. На днях мы ждем поступление "Синофарм". Как только она поступит, все ЦСМ города будут задействованы", - рассказала куратор пункта вакцинации ЦСМ № 3 замдиректора по охране здоровья матери и детей Диляра ИСКАКОВА.
По данным пресс-службы мэрии вакцинация проводится бесплатно и добровольно:
Вакцинация "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) проводится по адресам:
Также на территории города Бишкек продолжают работу прививочные кабинеты, где проводится вакцинация вторыми дозами вакцины Sinopfharm:
Работу по вакцинации координирует республиканский центр иммунопрофилактики и центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.
По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии "Вакцинация": 313297, а также по телефонам отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0708 521 710, 54 65 21 и 54 61 04.