В Бишкеке медиков поздравили с профессиональным праздником

В Кыргызстане День медицинского работника отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2021 году дата выпала на 4 июля

Сегодня, 2 июля, исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В зале заседаний муниципалитета состоялась церемония награждения медицинских работников.

Градоначальник поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и вручил им Почётные грамоты, Благодарственные письма и денежные сертификаты за победу в смотре-конкурсе.

Конкурс на звание "Лучший медицинский коллектив 2021 года" среди организаций здравоохранения столицы проводился Городским управлением здравоохранения мэрии города Бишкек.

В номинации за звание "Лучший медицинский коллектив 2021 года" среди центров семейной медицины города Бишкек за первое место по 150 тысяч сомов получили коллективы ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского района и ОЦСМ Первомайского района. За второе место сертификат на 100 тысяч сомов вручен ЦСМ № 4 ОЦСМ Свердловского района.

За звание "Лучший медицинский коллектив 2021 года" среди стационаров города Бишкек первое место с сертификатом 250 тысяч сомов получила Городская клиническая больница № 1 города Бишкек, второе место – сертификат на 150 тысяч сомов вручен Городской детская клинической больнице скорой медицинской помощи.

Среди специализированных организаций здравоохранения Бишкека сертификаты по 100 тысяч сомов получили Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Стоматологическая поликлиника № 3.