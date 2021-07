600 юных кыргызстанцев приняли участие в конкурсе американской песни

Шестьсот школьников и студентов Кыргызстана приняли участие в конкурсе американской песни 2021 года. Имена победителей этого творческого состязания были объявлены в прямом эфире. Об этом сообщает посольство США в Кыргызской Республике.

Песенный конкурс посольство Соединенных Штатов в партнерстве с общественным фондом Sun People проводит ежегодно начиная с 2012-го. Цель творческого соревнования – помочь учащимся средних школ и университетов лучше овладеть английским языком и больше узнать больше об искусстве и культуре США, разучивая и исполняя американские песни. В 2020 году впервые конкурс прошел в виртуальном формате. Желающие показать себя представили на суд жюри музыкальные видеоклипы. Это было сделано для того, чтобы защитить самих участников, членов жюри и технический персонал от пандемии.

В этом году телевизионный финал Конкурса американской песни стал для посольства США возможностью отпраздновать День независимости в виртуальном формате, опять же, чтобы избежать распространения COVID-19. Имена победителей жюри объявило во время прямой трансляции на телеканале НТС. В состав судейской коллегии вошли вице-президент Академии образования Кыргызской Республики Уланбек Мамбетакунов, популярный певец Омар Жанышов и исполняющий обязанности заместителя Главы миссии посольства США Стивен Райдер. В режиме реального времени прошло и голосование за победителя в номинации "Выбор народа". Мероприятие транслировалось также в прямом эфире на специальном YouTube-канале "Конкурс американской песни в Кыргызстане".

По итогам конкурса первое место среди школьников занял Адилет Алмазбеков. Учащийся 11 класса школы-гимназии №24 в Бишкеке исполнял песню Эвиса Пресли Welcome to my World. Второе место присудили Сезим Эргешовой – ученице 9 класса бишкекской школы-гимназии №37. Она исполнила песню Бебе Рекши I"m a Mess. Третье место досталось ученику 9 класса школы имени Сыдыкбекова Тюпского района Иссык-Кульской области Байберды Бердибаеву, исполнившему песню Бруно Марса Just the way you are.

Первое место среди студентов университетов заняла Адина Эркинбекова. Девушка спела песню Feeling good Нины Симоне. Адина сейчас на втором курсе Международного университета "Ала-Тоо" в Бишкеке. Второе место занял студент второго курса Кыргызского экономического университета Азамат Алымсеитов. Парень спел песню Джоша Гробана You Raise Me Up. Третье место жюри отдало Азизбеку Калыеву - студенту четвертого курса Ошского государственного университета, исполнившего песню Love You Like a Love Song Селены Гомез.

Приз же зрительских симпатий достался Елизавете Турасовой – учащейся 11 класса школы-гимназии №4 города Кант.

Торжественная программа включала живое выступление певца Омара и трансляцию совместного видео посольства США с артистами Айым и Бегишем для проекта "Суроон", в котором подчеркивается сходство между культурными ценностями США и Кыргызстана.

"Сегодня мы отметили не только день рождения Америки, но и наши общие ценности. Дружба наших стран основана на таких общих ценностях, как любовь к музыке и демократии" – отметил в заключительном слове поверенный в делах Брайан Стиммлер.