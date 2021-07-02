В Кыргызстане ожидается аномальная жара

В некоторых областях Кыргызстана ожидается аномально жаркая погода с 4 по 8 июля, сообщила пресс-служба МЧС.

Дневная температура воздуха в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях 4-6 июля может составить +38…+40 градусов, а в Таласе +36…+38. А вот 7-8 июля температура поднимется до +39…+41 градуса.

7-8 июля в долинной зоне Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей до +39…+41, в Таласской долине до +37…+39.

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан быть осторожнее в жару и не находиться долгое время на солнце и следить за здоровьем.

Сегодня по данным сайта Кыргызгидромета днем + 36 в Бишкеке, и + 24 в Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль.

Прогнозы отечественных синоптиков подтверждаются и данными сайта Гисметео