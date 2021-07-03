Обе компартии Кыргызстана поздравили китайских коллег с "великим юбилеем"

Центральный комитет Партии коммунистов Кыргызстана во главе с экс-депутатом Жогорку Кенеша Исхаком Масалиевым направил генеральному секретарю ЦК Коммунистичкской партии Китая, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину большой приветственный адрес-поздравление "с великим юбилеем – 100-летием образования КПК". Об этом VB.KG сообщил сам председатель ЦК ПКК Исхак Масалиев.

В поздравлении упоминается впечатляющая статистика. 100 лет назад было всего лишь 52 китайских коммуниста. А через 28 лет выросшая в тысячи раз КПК пришла к власти в огромной стране, и сегодня в ее рядах более 80 миллионов членов. Сегодня Китай во главе с КПК занял ряд лидирующих позиций в мировой экономике.

В Кыргызстане всегда рады успехам китайского народа. "Но мы, коммунисты Кыргызстана, особо гордимся успехами коммунистов Китая – нас объединяют общая идеология и цели", - говорится в подписанном Масалиевым поздравлении.

А поздравление от параллельно действующей Коммунистической партии Кыргызстана подписала ее первый секретарь ЦК и лидер народного движения "За Союз и братство народов!" Клара Ажыбекова.

Как она сообщила VB.KG, в поздравлении "со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Великого Китая" говорится, в частности, следующее.

Из аграрной страны Китай стал второй высоко технологической экономикой мира. Трудящиеся КНР под руководством Коммунистической партии Китая достигли достойного уровня своего благосостояния. Подняли уровень развития науки, образования, медицины, социальной сферы. Масштабность развития КНР – это доказательство для всего мира эффективности социалистической системы во всех сферах под руководством Коммунистической партии.

В подписанном профессором Ажыбековой поздравлении особо отмечается, что в Китае "в идеологической сфере – господствует теория марксизма-ленинизма-сталинизма!", "бесплатное жилье – это огромное достояние Китая", ведется "самая жесточайшая борьба с коррупцией", "вы практически обошли США по многим параметрам".

Интересно и пожелание от ПКК во главе с Ажыбековой китайским коммунистам – "быстрейшего достижения коммунистического общества!"