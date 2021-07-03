Улица Волковой в Бишкеке – это не дорога, это танкодром

Местные жители пожаловались на состояние улицы Волковой в районе рынка автозапчастей "Кудайберген". Отдельные ее отрезки ранее были капитально отремонтированы. Но тот, что проходит с южной стороны Военного городка, трудно назвать дорогой. Здесь даже ямочного ремонта не было.

Эта дорожная артерия на участке от Патриса Лумумбы до Кустанайской стала резко приходить в негодность с открытием рынка автозапчастей, так как поток автомобилей на ней значительно возрос. И если от Патриса Лумумбы до Месароша ее периодически приводили в порядок, то здесь не было даже этого. А потому очень скоро ямы достигли таких размеров, что даже внедорожникам удавалось проехать без потерь не везде.

В результате дошло до того, что водители микроавтобуса № 164, маршрут которого проходит по Волковой от Садыгалиева до Лумумбы, отказались по ней ездить. И не мудрено, ведь для преодоления этого участка длиной не более километра, приходилось в прямом смысле слова ползти. Иначе можно было остаться без колес.

Потом улицу начали приводить в порядок. Правда, кусками. В прошлые годы, наконец, обновился отрезок Садыгалиева-Лумумбы и водители маршруток, а также многие местные жители и другие автомобилисты, перестали возмущаться. Здесь появились широкие парковочные карманы. Правда, их тут же захватили работники местных СТО – ставят на них машины клиентов, а нередко тут же производят их ремонт. Так что простым горожанам толку от этой стоянки никакого.

Кстати, про пешеходов столичные чиновники забыли, так как тротуар как был в ужасном состоянии, так и остался. Да и ирригации, а также системы наружного освещения здесь тоже нет. Словом, приведена в порядок только проезжая часть.

И теперь остался последний участок Волковой от Садыгалиева до Кустанайской. Хотя именно с него и следовало начинать ремонт, так как он больше похож на трассу для соревнований по джип-спринту или танкодром. Асфальт местами есть, а местами он разбит до такой степени, что тяжело проехать. Зимой на буераках намерзают такие ледяные глыбы, что под силу только грузовикам с их высоким клиренсом. А осенью и весной в лужах образуются большой площади озера.

Маленькая забавная ремарка – на этом промежутке артерии в более-менее нормальном состоянии пребывает тротуар.

Местные жители обращаются к столичным властям с просьбой как можно скорее провести реконструкцию дороги. Дошло до того, что люди самостоятельно засыпают щебнем отдельные крупные ямы. Но этого надолго не хватает.