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В Бишкеке, в рамках проекта "Безопасные школы" состоится онлайн конференция

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- Айжан Мамбеталиева
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Целью конференции "Безопасная школа" является обеспечение безопасности детей и чистой экологии путем снижения скорости до 30 км/ч., уменьшение пробок и заторов вокруг школ и учебных заведений.

Организаторы мероприятия - ОО "Дорожная безопасность" пытаются привлечь внимания общественности к данной теме и широко распространить ее среди населения и в СМИ.

На сегодняшний день тема экологии наиболее актуальна, ведь город переполнен автомобилями, по данным ГУОБДД в городе более 400 000 машин, тогда как столичные дороги рассчитаны максимум на 300 000 машин (данные за 2019 год). С каждым годом смог над городом все гуще и ядовитее, и заставляет бить тревогу не только эко-активистам, но и СМИ, и среди простых горожан.

"Так наш проект не обошел тему экологии, затронув ее через уменьшения нелегальных парковок, пробок и уменьшению холостой работы автомобилей водителей-родителей, ждущих своих детей возле школ. Пеший патрульный рейд проведенный нами совместно с УПСМ г. Бишкек во время Недели ООН 17-23 мая, показал, что из пяти незаконно припаркованных машин вокруг школы, двое это машины родителей подвозивших или забирающих своих детей с школы. Притом что, один из них припарковался с заглушенным двигателем, а второй с работающим двигателем. Подобные остановки тормозят движение особенно на узких дорогах, делая еще актуальнее вопросы с растущим количеством пробок", - говорится в сообщении.

Конференция пройдет в онлайн режиме на платформе Zoom 6 июля 2021 года в 14:00 часов.

По всем вопросам обращайтесь по номерам: 0551 101 432 – Абдыкеримова Жаркын, координатор проекта (abdykerimova1113@gmail.com), 0 (505) 554 730 – Калыбекова Алия.


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URL: https://www.vb.kg/402988
Теги:
школа, экология
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