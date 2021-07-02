"Биздин Кыргызстан": надо добиться цифровизации всех муниципальных услуг

Необходимо добиться цифровизации практически всех муниципальных услуг, внедрения электронных платежей с большим охватом населения Бишкека. Об этом сказано в программе политической партии "Биздин Кыргызстан".

Как пояснил кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Биздин Кыргызстан" Алайбек Алымбаев, необходимо разработать современную, мобильную, удобную систему предоставления муниципальных услуг.

"Мы хотим, чтобы люди, не выходя из дома, могли получить все муниципальные услуги. Одна из главных заслуг цифровизации – это снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Любые справки можно будет заказывать через приложения, там же хранить и обновлять все данные. К тому же это исключит человеческий фактор, то есть будет заслон коррупции. А главное - для граждан будут созданы комфортные условия при получении услуг", - отметил Алымбаев.

Современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платформы взаимодействия между мэрией и гражданами. Появится возможность для повсеместного внедрения "умных" решений, будь то "умный город" или "умный транспорт".

"Биздин Кыргызстан" выступает за развитие цифровизации муниципальных услуг для удобства каждого жителя.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 2.07.2021 г.