Садыр Жапаров провёл встречу с Президентом ЕБРР в формате видеоконференции

Глава государства призвал ЕБРР активизировать и мобилизовать инвестиционные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов в приоритетных областях, таких как энергетика, горнодобывающая и легкая промышленность, сельское хозяйство, туризм. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его словам, энергетика требует масштабной технологической модернизации, для чего необходимы значительные вложения, в связи чем в данной области приоритетом является развитие и запуск новых мощностей за счет развития возобновляемых источников энергии и создания экономических стимулов.

Президент отметил важность реализации совместных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии, а также обратил внимание на поддержку малого и среднего бизнеса.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, малый и средний бизнес в Кыргызстане нуждается во всесторонней поддержке, особенно в привлечении высокольготного финансирования. Он призвал ЕБРР рассмотреть возможность внедрения новых финансовых инструментов для предпринимателей, помимо традиционного кредитования, для поддержки частного сектора в стране.

Глава государства выразил уверенность в том, что Кыргызстан и ЕБРР вместе смогут реализовать антикризисные меры по стабилизации экономики и минимизации экономических рисков для страны.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что Банк всегда активно инвестировал в Кыргызстан, особенно в банковский и частный сектора, а также в туризм, добавив, что у них есть много планов в данных направлениях.

Она приветствовала действия Кыргызстана по выводу бизнеса из тени, подчеркнув, что ЕБРР намерен работать в сфере энергетики, реализовывать проекты, которые помогут создавать новые создать рабочие места, кроме того планирует помочь в текстильной и туристической сферах, а также оказать поддержку в вопросе водоснабжения населения.