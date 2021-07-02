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300 тысяч туристов за неделю. В Турции отменили локдаун

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- Бакыт Басарбек
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В Турции отменили комендантский час, который был ранее введен в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в ходе пресс-тура в городе Анталия корреспонденту VB.KG сообщил представитель Министерства туризма и культуры Турецкой Республики.

По его словам, ранее с 21.00 часов до 6 часов утра было запрещено выходить на улицу.

- Наш президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 1 июля объявил об отмене ряда ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Был отменен комендантский час, а также воскресный локдаун. Кроме того, были сняты ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте. Только за эту неделю в Анталию прибыли около 300 тысяч туристов из России, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/403000
Теги:
туризм, Турция, карантин
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