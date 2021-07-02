Внеочередная сессия Жогорку Кенеша будет проходить с 5 по 30 июля 2021 года

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов на основании статьи 83 Конституции Кыргызской Республики и статьи 34 Регламента Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с 5 по 30 июля 2021 года созывает внеочередную сессию Жогорку Кенеша. Заседания будут проходить по средам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша созывается с учетом предложений депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и в целях приведения законов в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики для полноценной работы государственных органов.