В РФ не планируется локдаун, но еще больше ужесточаются антиковидные меры

Введение в России локдауна не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Никто не хочет никаких локдаунов…Он не обсуждается, и именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", - сказал Песков.

Вместе с тем, как заявил он чуть ранее в интервью Первому каналу, "очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер".

"Жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет", - подчеркнул Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса "дельта плюс". По ее словам, ситуация остается крайне напряженной.

В Москве со 2 июля все случаи ОРВИ будут рассматривать как коронавирусную инфекцию, до получения ПЦР-теста граждане с признаками заболевания должны соблюдать домашний режим. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также добавила, что дополнительно всем, к кому приходит врач из-за болезни ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и проживающим с ними родственникам будут делать экспресс-тесты на антиген.

"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги…Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции", - сказала Ракова.

По ее словам, сегодня симптомы коронавируса становится сложно отличить от обычной простуды. Ракова объяснила, что такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего штамма, как потеря обоняния и вкуса, а также сухой кашель, стали встречаться намного реже.

На нынешней же неделе, по информации пресс-службы российского Минздрава, в стране начинается кампания по ревакцинации от коронавируса. В ведомстве уточнили, что повторную прививку можно делать любым из зарегистрированных в России препаратов. В Москве повторная вакцинация уже стартовала.

С 1 июля в России также разворачивается углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией.