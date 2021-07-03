Кыргызстанцы инициируют в Москве форум молодых лидеров

Форум молодых лидеров пройдет, как планируется, 10 июля в Москве. Он инициирован молодежным крылом Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области и организуется при поддержке посольства КР в РФ.

"Наш форум может посетить любой желающий. Это хороший контент, чтобы раскрыть свой лидерский потенциал, проявить инициативу, начать собственный проект. Мы приглашаем лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей, которые поделятся опытом, полезными знаниями, дадут нужный совет, помогут поверить в свои силы", - говорит председатель этого Совета Кубанычбек Осмонбеков.

На форуме предполагается обсудить самый широкий круг вопросов, актуальных для молодежи, и не только кыргызской, в России. Так, президент Фонда содействия и помощи трудовым мигрантам Кыргызской Республики в Российской Федерации Ольга Жегунова собирается затронуть образовательную сферу, поговорить о поступлении в российские вузы, получения российского образования, которое, убеждена она, поможет в развитии личности, достижению успеха на выбранном пути. Большое внимание организаторы форума предусматривают уделить миграционной проблематике, вопросам адаптации, правового просвещения, экономической и культурной составляющей жизни мигрантов в России, другим насущным темам. Ключевой среди среди них станет самореализация молодых людей в различных областях, включая сферу бизнеса.

"Молодежное крыло Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сформировалось около полугода назад и сразу же заявило о себе различными инициативами. Очередной из них, и очень востребованной, стала организация предстоящего форума. Он призван содействовать раскрытию творческого потенциала молодежи в новых реалиях, с учетом и новых проблем, связанных, в том числе с пандемией коронавируса. Ведь этот период отмечен, к сожалению, спадом деловой активности, дополнительными экономическими, социальными трудностями. Поэтому задача форума - помочь в их преодолении, мотивировать молодых соотечественников, и не только их, на обретение достойных целей и их достижение", - рассказывает его почетный председатель Раимкул Аттокуров.

Аттокуров пояснил, что у нашей диаспоры уже накоплен большой опыт в проведении различных массовых мероприятий. Они организовывались и в период пандемии, естественно, с учетом всех необходимых эпидемиологических требований. Этот опыт пригождается и теперь. Молодежь предлагает много интересных и креативных идей, которые могут быть востребованы.