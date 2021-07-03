15 заложников освободили российские военные в ходе учений по антитеррору

В ходе учений по антитеррору подразделения противодействия терроризму объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызской Республике отразили нападение условного противника и освободили группу из пятнадцати заложников. Об этом сообщает пресс-служба базы.

По сценарию учения, диверсионные группы условного противника проникли на территорию военной базы и захватили одно из административных зданий, в котором находился гражданский персонал. Подразделение антитеррора было поднято по тревоге и под прикрытием бронетранспортеров БТР-82АМ выдвинулось к захваченному объекту. К учению привлекалось около 50 военнослужащих. Задействовано было порядка 10 единиц военной и специальной техники.

Российские военнослужащие блокировали "боевиков" в здании. Провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку. Выполнили разминирование прилегающей территории. В ходе операции по освобождению "заложников" подразделения противодействия терроризму ликвидировали условное бандформирование, эвакуировали пострадавших и захватили членов незаконного вооруженного формирования, предпринявших попытку к отступлению.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.